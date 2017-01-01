Papa Françesko, İstanbul'daki saldırıyı kınadı

Giriş : 01.01.2017 / 16:45:00

01.01.2017 / 16:45:00 Güncelleme : 01.01.2017 / 17:11:57

Papa Françesko, yaklaşık 50 bin kişiye yaptığı konuşmada Reina'ya yapılan saldırıyı kınadı.