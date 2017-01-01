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Papa Françesko, İstanbul'daki saldırıyı kınadı

Papa Françesko, İstanbul'daki saldırıyı kınadı.16390
  • Giriş : 01.01.2017 / 16:45:00
  • Güncelleme : 01.01.2017 / 17:11:57

Papa Françesko, yaklaşık 50 bin kişiye yaptığı konuşmada Reina'ya yapılan saldırıyı kınadı.

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Papa Françesko, İstanbul'u kana bulayan saldırı ile ilgili açıklama yaparak Türkiye halkına taziye mesajları gönderdi.

Aziz Petrus Meydanı'nda toplanan yaklaşık 50 bin kişiye hitap eden Papa, daha önceden hazırlanan konuşma metninde olmamasına rağmen, İstanbul'daki saldırıya da değindi.

Papa Françesko, "Maalesef şiddet bu iyi dilek ve umut gecesini bile felakete uğrattı" dedi.

Papa, "Üzüntüyle Türk halkına yakınlığımı ifade ediyorum. Yas halindeki tüm ulus, yaralılar ve kurbanlar için dua ediyorum" diye konuştu.

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