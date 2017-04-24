Papa'nın sözlerine Yahudilerden tepki!
Katıldığı ayindeki konuşmasında Avrupa'daki mülteci kamplarındaki koşulların toplama kampındakilerden farkının olmadığını söyleyen Papa Franciscus'a Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı yahudi gruplardan tepki geldi.
Papa Franciscus, geçen yıl Yunanistan'ın Midilli adasına gittiğini ve orada gördüklerini anımsatarak, "Göçmen karşılama merkezinde insanlar kalabalık halinde yığılmış durumdalar. Bu merkezler adeta toplama kampları gibi." dedi.
Papa, uluslararası anlaşmaların bugün insan haklarından daha önde geldiğini ifade ederek, Sicilya, Lampedusa ve Midilli'nin göçmenler konusunda gösterdiği cömertliğin Avrupa'nın kuzeyindeki ülkelere de olması gerektiğini söyledi.
Bu sözlerin ardından açıklama yapan New York merkezli Amerikan Yahudi Komitesi (AJC) Başkanı David Harris, toplama kampı benzetmesine tepki göstererek, Papa'ya seçtiği "bu üzücü sözleri yeniden değerlendirmesi" çağrısı yaptı.
Harris, "Bazı Avrupa ülkelerindeki mültecileri merkezlerinde yaşam koşulları zor olabilir ve daha fazla uluslararası ilgiyi gerektiriyor olabilir ancak buralar kesinlikle bir toplama kampı değildir." ifadelerini kullandı.
Toplama kampı terimi genellikle Nazi Almanyasında Yahudilerin tutulduğu ve birçoğunun öldürüldüğü kamplar için kullanılıyor.
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