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Papa'yı koruyan kadın polis attan düştü

Papa'yı koruyan kadın polis attan düştü.28165
  • Giriş : 19.01.2018 / 12:41:00

Katoliklerin ruhani lideri Papayı koruyan kadın polis attan düştü.

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Sepet Beşik

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Peru'nun başkenti Lima'yı ziyaret etti. Papa'nın geçiş töreninde ise ilginç bir olay meydana geldi. Papa'yı koruyan kadın polislerden biri attan düştü.

Papa Franciscus, Güney Amerika'da ziyaretleri kapsamında, Şili'nin ardından komşu ülke Peru'ya ziyaret düzenledi.

Peru'nun başkenti Lima sokaklarında günlerdir protesto edilen Papa'nın geçiş töreninde yüksek güvenlik önlemi alınarak dini liderin gelişinin kutlama havasında geçmesi sağlanıyordu.

KADIN POLİS ATTAN DÜŞTÜ

Atlı ve araçlı birçok polisin görev aldığı geçiş töreninde Papa'nın meşhur aracının papamobilin geçtiği esnada üzerinde kadın polis bulunan at huysuzlandı ve kadını sırtından attı. Olayı farkeden Papa Francis ise ‘papamobil'i durdurup kadının yanına gitti.

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