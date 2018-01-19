Papa'yı koruyan kadın polis attan düştü
Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Peru'nun başkenti Lima'yı ziyaret etti. Papa'nın geçiş töreninde ise ilginç bir olay meydana geldi. Papa'yı koruyan kadın polislerden biri attan düştü.
Papa Franciscus, Güney Amerika'da ziyaretleri kapsamında, Şili'nin ardından komşu ülke Peru'ya ziyaret düzenledi.
Peru'nun başkenti Lima sokaklarında günlerdir protesto edilen Papa'nın geçiş töreninde yüksek güvenlik önlemi alınarak dini liderin gelişinin kutlama havasında geçmesi sağlanıyordu.
KADIN POLİS ATTAN DÜŞTÜ
Atlı ve araçlı birçok polisin görev aldığı geçiş töreninde Papa'nın meşhur aracının papamobilin geçtiği esnada üzerinde kadın polis bulunan at huysuzlandı ve kadını sırtından attı. Olayı farkeden Papa Francis ise ‘papamobil'i durdurup kadının yanına gitti.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Arap Emirlikleri, Katar'ı haritadan sildi
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), komşusu Katar'ı haritadan sildi.
Rusya, Çin'e S-400 sevkiyatına başladı
Rusya, Çin'e S-400 füze savunma sistemlerinin sevkiyatına başladı.
ABD'den skandal Filistin kararı
Amerika Birleşik Devletleri'nden Filistin ile ilgili açıklama geldi.