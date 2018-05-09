Papua Yeni Gine'de 6,2 büyüklüğünde deprem
Pasifik Okyanusu'nun güneyinde bulunan Papua Yeni Gine'de korku dolu anlar yaşandı. 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelen depreme ilişkin ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden açıklama geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Yeni Britanya Adası'ndaki Rabaul ilçesinin 97 kilometre güneyi olan depremin yerin 52 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Papua Yeni Gine'de şubat sonu ve mart başında meydana gelen depremlerde 125 kişi yaşamını yitirmiş, binlerce ev kullanılamaz hale gelmişti.
NTV
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