Papua Yeni Gine'de 6,8 büyüklüğünde deprem
Papua Yeni Gine'de 6,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmadığı açıklandı. Konuya ilişkin ABD Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'ndan açıklama geldi.
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