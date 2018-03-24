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Papua Yeni Gine'de 6,8 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine'de 6,8 büyüklüğünde deprem.19030
  • Giriş : 24.03.2018 / 15:33:00

Papua Yeni Gine'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Papua Yeni Gine'de 6,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmadığı açıklandı. Konuya ilişkin ABD Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'ndan açıklama geldi.

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