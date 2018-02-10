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Parasını geri isteyen izleyiciye olay cevap!

Parasını geri isteyen izleyiciye olay cevap!.19218
  • Giriş : 10.02.2018 / 11:12:00

'Kayhan' filmini beğenmeyip parasını geri isteyen bir kişiye Şahan Gökbakar kayıtsız kalmadı.

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Sosyal medya üzerinden Şahan Gökbakar'dan film için ödediği parasını geri isteyen takipçiye, Şahan Gökbakar'dan çok konuşulacak bir cevap geldi.

Şarkıcı Ayça Tekindor, sosyal medya üzerinden Cem Yılmaz'ın 'Arif v 2016'sını beğenmediğini dile getirince, filmin başrol oyuncularından Zafer Algöz'ün tepkisiyle karşılaşmıştı. Tekindor'un "Muhtemelen hayatımda izlediğim en kötü film Arif V 216. Gerçekten şaşırdım" mesajına sinirlenen Algöz, "IBAN'ı gönder paranı geri göndereceğim" cevabını vermişti.

"ZAFER ALGÖZ'Ü ARA"

Şahan Gökbakar, 9 Şubat'ta vizyona giren yeni filmi 'Kayhan' beğenmeyip, parasını geri isteyen takipçisinin tepkisine kayıtsız kalmadı.

Başarılı komedyen, "Abi bu film gerçekten çok vasat. 11 liramı geri ver lütfen" yorumuna "Bilet ödemelerini Zafer Algöz abin yapıyor, onu ara" şeklinde cevap verdi.

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