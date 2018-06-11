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Paris Hilton: Çocuğumun adı İstanbul olabilir

Paris Hilton: Çocuğumun adı İstanbul olabilir.21016
  • Giriş : 11.06.2018 / 13:58:00
  • Güncelleme : 11.06.2018 / 13:58:51

Türkiye'ye iş gereği gelen Paris Hilton, bebeğinin ismini açıkladı.

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Beşik Modelleri

Dünyaca ünlü sosyetik isim Paris Hilton, Dossi Fashion Show için Türkiye'ye geldi. Güzel isim, çocuğu olduğunda adını 'İstanbul' koyabileceğini söyledi.

Vatan'dan Abdullah Malkoç'un haberine göre; Türkiye’ye defalarca geldiğini ve çok sevdiğini söyleyen 37 yaşındaki ünlü yıldız, “Artık evlenip, anne olmayı hedefliyorum. Türkiye İngilizce’de Turkey (hindi) anlamına geliyor. Bunu koyamam. Ama çocuğuma İstanbul adını verebilirim. Neden olmasın?” dedi.

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