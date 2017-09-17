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Paris'te alarm! British Airways uçağı boşaltıldı!

Paris'te alarm! British Airways uçağı boşaltıldı!.23792
  • Giriş : 17.09.2017 / 12:51:00
  • Güncelleme : 17.09.2017 / 12:57:33

Paris'ten Londra'ya doğru havalanacak British Airways uçağı güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

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Paris Charles de Gaulle Havalimanı'ndan Londra Heathrow Havalimanı'na sefer gerçekleştirecek olan British Airways'e ait Airbus A320 tipi uçak tahliye edildi. Uçak, park alanında bomba uzmanı köpekler tarafından aranıyor.

Bütün yolcuların ve bagajlarının arandığı belirtildi.

British Airways yaptığı açıklamada, "Yolcularımızın ve mürettebatımızın güvenliği daima öncelik taşıyor. Güvenlik kontrolleri yapılmaktadır. Güvenli olmadığı sürece uçusu asla gerçekleştiremeyceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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