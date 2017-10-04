Paris'te askeri ateşelik binasında patlama!
Fransa'nın başkenti Paris'te büyük bir şok yaşandı. Ürdün askeri ateşelik binasının önünde bir motorsikletin patladığı duyuruldu.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Trump'tan o ülkeye ziyaret!
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Porto Riko'yu ziyaret etti.
Kenya'da sıtma salgını: 26 kişi can verdi
Barzani'den Türkiye'ye şok tehdit!
IKBY lideri Mesud Barzani, Türkmen kenti Kerkük'e ziyaret gerçekleştirdi.
Putin'den Trump'a başsağlığı mesajı!
Rus lider Vladimir Putin, Donald Trump'a başsağlığı dileklerini iletti.
Bağımsızlık ilan ettiler: 7 kişi can verdi!
Kamerun'un Anglofon bölgesindeki ayrılıkçı gruplar sembolik bağımsızlık ilan etti.