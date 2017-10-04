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Paris'te askeri ateşelik binasında patlama!

Paris'te askeri ateşelik binasında patlama!.17070
  • Giriş : 04.10.2017 / 11:15:00

Fransa'nın başkenti Paris'teki Ürdün askeri ateşelik binasında patlama yaşandı.

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Büyüyen Beşik

Fransa'nın başkenti Paris'te büyük bir şok yaşandı. Ürdün askeri ateşelik binasının önünde bir motorsikletin patladığı duyuruldu.

HÜRRİYET

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