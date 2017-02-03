Paris'te dünyaca ünlü müzede saldırı
Fransa'nın başkenti Paris'te olay. Dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ne girmeye çalışan bıçaklı bir kişi polis tarafından vurularak durduruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan saldırganın üzerinden patlayıcı çıkmadı.
Reuters'ın haberine göre; bir Fransız askeri, elinde bavulla Louvre Müzesi'ne girmeye çalışan bıçaklı bir saldırganı, beş el ateş ederek durdurdu. Bıçaklı kişinin bir başka askere saldırdıktan sonra vurulduğu ve ağır yaralı olduğu açıklandı.
Paris Emniyet Müdürü Michel Cadot, saldırganın söylediklerinden, bir terör saldırısı gerçekleştirmek isteği içinde olduğunun anlaşıldığını belirtti.
Saldırı sırasında müzede yaklaşık 250 kişinin olduğu ifade edildi. Olayın ardından müzedeki ziyaretçilerin tahliye edildiği ve müzenin güvenlik koridoruna alındığı bildirildi. Müze yakınlarındaki metro istasyonunun da kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.
ÇANTALARDAN PATLAYICI ÇIKMADI
Polis, saldırganın üzerinden çıkan iki sırt çantasında da patlayıcı bulunmadığını belirtti. Paris Emniyet Müdürü Cadot, saldırganın "Allahu ekber" diye bağırdığını söyledi.
Cadot, "Şüpheli davranan ikinci bir kişi daha vardı. O da gözaltına alındı. Ancak şu an için bu kişiyle saldırı arasında bir bağlantı yok gibi duruyor" dedi. Cadot, saldırıya uğrayan askerin yarasının ağır olmadığını açıkladı.
Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve ise yaptığı açıklamada, "Saldırı girişimi açıkça terör niteliği taşıyor" dedi.
Fransa'da 2015 ve 2016'da gerçekleşen terör saldırılarının ardından Paris'in en çok turist çeken noktalarından olan Louvre Müzesi'nde güvenlik önlemleri artırılmıştı.
Dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi olan Louvre'u 2015 yılında 8 milyon 600 bin kişi gezmişti.
HÜRRİYET
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