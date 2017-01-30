Facebook Twitter Rss

Referandum harcamaları 'kasadan'

Referandum harcamaları 'kasadan'.16645
  • Giriş : 30.01.2017 / 09:34:00
  • Güncelleme : 30.01.2017 / 09:34:50

Önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek olan referandum sürecinde partiler kampanya parasını kendi kasalarından ödeyecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 330'un üzerinde oy alarak geçen ve referandum sürecine girecek olan Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde, siyasi partilerin referandum sürecinde gerçekleştireceği kapmanyalar, partilerin kasalarından finanse edilecek. Kampanyalar için devletten ayrıca yardım alınmayacak.

Siyasi Partiler Kanunu uyarınca, son genel seçimde yüzde 10 barajını aşan partilere devlet yardımı yapılıyor. Barajı aşamamış olmakla birlikte yüzde 3’ün üzerinde oy alan partilere de en az yardım alan partiyle orantılı olarak devlet yardımı sağlanıyor. Devlet yardımı, ilgili yılın genel bütçe gelirlerinin beş binde 2’si oranında yapılıyor. Bu tutarlar, her yıl ocak ayında Maliye Bakanlığı tarafından siyasi partilerin hesaplarına yatırılıyor.

Yerel seçimlerin yapıldığı yıllarda normal tutarın bir katı, genel seçimlerde ise iki katı tutarında ilave yardım yapılıyor. Yerel ve genel seçimlerin aynı yıl yapılması halinde de en fazla iki katı tutarında ilave yardım veriliyor.

Kanuna göre, referandum yapılan yıllarda siyasi partilere ekstra bir yardım yapılmıyor. Siyasi partiler referandum kampanyalarında harcamaları normal devlet yardımları, partililerden topladıkları aidat ve bağışlarla gerçekleştiriyor.

239 MİLYON TL

Partilere bu sene toplam 239 milyon TL tutarında devlet yardımı yapıldı. Partilerin alacakları devlet yardımı tutarı, her bir partinin aldığı oyların, Meclis’e milletvekili sokan partilerin aldıkları toplam geçerli oylara oranlanmasıyla hesaplanıyor. Bu nedenle, 1 Kasım 2015 seçimlerinde HDP 59, MHP 40 milletvekili çıkarmasına rağmen, oy oranı 1 puan daha yüksek olduğu için MHP daha fazla yardım alıyor.

HABERTÜRK

Caner'den Asena'ya 'otomobil' şoku!

Bir şakayla evinden oldu!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

HDP'li vekil Yıldırım gözaltında

HDP'li vekil Yıldırım gözaltında

HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, İdris Balüken'in duruşmasını izlerken gözaltına alındı

Ahmet Türk: Türkiye'nin sağlığı daha kötü

Ahmet Türk: Türkiye'nin sağlığı daha kötü

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, cezaevine giderek Ahmet Türk ile görüştü.

 

AK Parti'de 75 bin kişi hazır!

AK Parti'de 75 bin kişi hazır!

AK Parti'de referandum hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken 75 bin kişinin hazır olduğu bildirildi

Erdoğan tam 40 İl'de konuşacak

Erdoğan tam 40 İl'de konuşacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, referandum için 40 İl'de konuşma yapacak.

 

CHP'li Türkmen'in milyonluk faturası

CHP'li Türkmen'in milyonluk faturası

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ilginç bir haberle çalkalanıyor.

Yunanistan tepkisi ses getirdi!

Yunanistan tepkisi ses getirdi!

Darbeci 8 askeri iade etmeyen Yunanistan'a karşı Çavuşoğlu'nun verdiği tepki, AB kulislerinde yankı


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya