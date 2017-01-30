Referandum harcamaları 'kasadan'
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 330'un üzerinde oy alarak geçen ve referandum sürecine girecek olan Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde, siyasi partilerin referandum sürecinde gerçekleştireceği kapmanyalar, partilerin kasalarından finanse edilecek. Kampanyalar için devletten ayrıca yardım alınmayacak.
Siyasi Partiler Kanunu uyarınca, son genel seçimde yüzde 10 barajını aşan partilere devlet yardımı yapılıyor. Barajı aşamamış olmakla birlikte yüzde 3’ün üzerinde oy alan partilere de en az yardım alan partiyle orantılı olarak devlet yardımı sağlanıyor. Devlet yardımı, ilgili yılın genel bütçe gelirlerinin beş binde 2’si oranında yapılıyor. Bu tutarlar, her yıl ocak ayında Maliye Bakanlığı tarafından siyasi partilerin hesaplarına yatırılıyor.
Yerel seçimlerin yapıldığı yıllarda normal tutarın bir katı, genel seçimlerde ise iki katı tutarında ilave yardım yapılıyor. Yerel ve genel seçimlerin aynı yıl yapılması halinde de en fazla iki katı tutarında ilave yardım veriliyor.
Kanuna göre, referandum yapılan yıllarda siyasi partilere ekstra bir yardım yapılmıyor. Siyasi partiler referandum kampanyalarında harcamaları normal devlet yardımları, partililerden topladıkları aidat ve bağışlarla gerçekleştiriyor.
239 MİLYON TL
Partilere bu sene toplam 239 milyon TL tutarında devlet yardımı yapıldı. Partilerin alacakları devlet yardımı tutarı, her bir partinin aldığı oyların, Meclis’e milletvekili sokan partilerin aldıkları toplam geçerli oylara oranlanmasıyla hesaplanıyor. Bu nedenle, 1 Kasım 2015 seçimlerinde HDP 59, MHP 40 milletvekili çıkarmasına rağmen, oy oranı 1 puan daha yüksek olduğu için MHP daha fazla yardım alıyor.
HABERTÜRK
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