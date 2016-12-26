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Pasifik'e uçak gemisi bıraktı!

Pasifik'e uçak gemisi bıraktı!.19713
  • Giriş : 26.12.2016 / 09:09:00

Çin'in Pasifik Okyanusu'na uçak gemisi bırakmasına Japonya'dan karşılık geldi.

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Orta Doğu'da Suriye üzerinden kaos devam ederken Pasifik Okyanusu'nda da Çin'in yaptığı askeri hamle ortalığı karıştırdı.

Tarihinde ilk kez Pasifik Okyanusu'na uçak gemisi bırakan Çin'a başta Japonya olmak üzere diğer ülkerlerden de cevap geldi.

Liaoning ismi verilen gemi, Çin'in açık sulara bıraktığı ilk uçak gemisi olma özelliğini taşıyor. Çin'in resmi devlet ajansı Xinhua'ya konuşan yetkililer içerisinde Liaoning uçak gemisinin de bulunduğu bir deniz filosunun Pasifik Okyanusu'nun batı kısmına konuşlandığını açıkladı. Geminin hareketinin son zamanlarda gergin ilişkiler içinde bulunulan ve Pekin tarafından ayrılıkçı olarak kabul edilen Tayvan'a karşı bir hamle olduğu düşünülüyor.

JAPONYA HAREKETE GEÇTİ!

Filonun Japonya'nın Miyako ve Okinawa adalarının yakınından geçmesi bu ülkeyi de harekete geçirdi. Japon Savunma Bakanlığı ülke karasularına girilmediğini fakat uçak gemisinin de bulunduğu, destroyer ve fırkateynleri de içeren sekiz gemilik Çin askeri filosunun gözlemlendiğini bildirdi. Liaoning gemisi,bu ayın başlarında Kore yarımadası yakınlarındaki Bohai Denizi'nde ilk kez canlı ateş çalışmaları yapmıştı.

TRUMP'IN GÖRÜŞMELERİ GERİLİME YOL AÇMIŞTI

Çin'in özellikle Güney Çin Denizi etrafındaki askeri gücünü yoğunlaştırmasının, bölgede yaşayan ülkelerle ilişkilerde anlaşmazlıklara sebep olacağı endişesi yaşanıyor. ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın seçim zaferi sonrası Tayvanlı yetkililerle görüşmesi Çin ile ilişkilerde gerilime yol açmış ve Trump ülkesinin "Tek Çin" politikasını eleştirmişti.

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