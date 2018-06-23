Patates fiyatları müdahale!
Ülkenin gündemine oturan patates fiyatları ile ilgili önemli bir hamle geldi. Yükselen patates fiyatlarına Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nden müdahale etti.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından edinilen bilgiye göre, hükümet yükselen patates fiyatlarını düşürmek için harekete geçti.
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, bu doğrultuda Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi içinde yer alan El Bab, Azez, Çobanbey ve Aktarin'de sözleşmeli üretim modeliyle üretilen patatesleri marketlere arz etmeye başladı.
Söz konusu bölgeden getirilen patateslerin ilk olarak Ankara'da bulunan iki market zincirine ulaştırıldığı ve 1,95 liradan tüketiciye satıldığı belirtildi.
Kademeli olarak getirilecek olan patatesler, Pazartesi'den itibaren İstanbul, Bursa ve İzmir gibi illerde market ve hallere ulaştırılacak. Patatesin satış fiyatı, bu bölgelerde de 1,95 lira olacak.
Bu uygulamayla piyasada yüksek seyreden patates fiyatlarının düşürülmesi amaçlanıyor.
Uygulamanın patatesin piyasa fiyatının makul seviyelere gerilemesiyle sonlandırılacağı bildirildi.
TRT
DİĞER HABERLER
Dolarda son durum
Dünya gündemi ve piyasalardaki son hareketlilik ile dolarda son durum 4,75 TL oldu.
Dev firmalar yeni havalimanı için sırada!
Ekim ayında açılışı yapılacak İstanbul Yeni Havalimanı için dev firmalar yer kapma yarışına girdi.
Dünya Kupası THY'ye yaradı
Rusya'da başlayan FIFA Dünya Kupası, THY'nin yolcu sayısında artışa neden oldu.