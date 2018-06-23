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Patates fiyatları müdahale!

Patates fiyatları müdahale!.28130
  • Giriş : 23.06.2018 / 17:55:00

Yükselen patates fiyatlarına Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nden müdahale geldi.

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Büyüyen Beşik

Ülkenin gündemine oturan patates fiyatları ile ilgili önemli bir hamle geldi. Yükselen patates fiyatlarına Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nden müdahale etti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından edinilen bilgiye göre,  hükümet yükselen patates fiyatlarını düşürmek için harekete geçti.

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, bu doğrultuda Fırat Kalkanı  Harekat Bölgesi içinde yer alan El Bab, Azez, Çobanbey ve Aktarin'de sözleşmeli  üretim modeliyle üretilen patatesleri marketlere arz etmeye başladı.

Söz konusu bölgeden getirilen patateslerin ilk olarak Ankara'da  bulunan iki market zincirine ulaştırıldığı ve 1,95 liradan tüketiciye satıldığı  belirtildi.

Kademeli olarak getirilecek olan patatesler, Pazartesi'den itibaren  İstanbul, Bursa ve İzmir gibi illerde market ve hallere ulaştırılacak. Patatesin  satış fiyatı, bu bölgelerde de 1,95 lira olacak.

Bu uygulamayla piyasada yüksek seyreden patates fiyatlarının  düşürülmesi amaçlanıyor.

Uygulamanın patatesin piyasa fiyatının makul seviyelere gerilemesiyle  sonlandırılacağı bildirildi.

TRT

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