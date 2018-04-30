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Patlamanın etkisiyle deprem oldu: 38 ölü

Patlamanın etkisiyle deprem oldu: 38 ölü.17070
  • Giriş : 30.04.2018 / 09:22:00

Suriye'de mühimmat deposunun patlamasıyla deprem meydana geldi.

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Suriye'de kan durulmuyor. Hama kentinde rejim ve İran Devrim Muhafızlarının bulunduğu tugaya düzenenen saldırıda mühimmat deposunun patlaması sonucu deprem meydana geldi. Olayda 38 kişi hayatını kaybederken 57 kişi de yaralandı.

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