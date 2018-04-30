Patlamanın etkisiyle deprem oldu: 38 ölü
Suriye'de kan durulmuyor. Hama kentinde rejim ve İran Devrim Muhafızlarının bulunduğu tugaya düzenenen saldırıda mühimmat deposunun patlaması sonucu deprem meydana geldi. Olayda 38 kişi hayatını kaybederken 57 kişi de yaralandı.
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