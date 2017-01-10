Patronu istifa etti! Yahoo'nun adı değişiyor
Verizon tarafından satın alınacak Yahoo'da önemli değişiklikler yaşanıyor. Yöneticileri değişen Yahoo'nun adı değişiyor.
Yöneticilerin değiştiği, CEO Marissa Mayer'in yönetim kurulundaki görevinden istifa ettiği Yahoo'nun yeni adı Altaba oluyor.
Verizon’dan yapılan açıklamaya göre bu görev değişimleri, anlaşmazlık sonucu değil, Yahoo’nun Verizon tarafından satın alma sürecindeki teknik işlemlerin bir parçası olarak gerçekleşti.
YATIRIM ŞİRKETİ OLARAK YAHOO
Yahoo’nun internet varlıkları Verizon’a geçtikten sonra Yahoo tek başına bir yatırım şirketi olarak varlığını sürdürmeye devam edecek ve yeni ismi de Altaba olacak. Bu yatırım şirketi aynı zamanda Alibaba’nın hisselerine de sahip olacak.
Mayer’ın yatırım şirketinde göreve devam edip etmesi beklenmiyor. Verizon tarafından satın alınan Yahoo varlıklarını yönetip yönetmeyeceği de kesin değil ancak görevine devam edecek olsa bile Yahoo’nun CEO’su olduğu dönemdeki gibi, her sözü kanun yerine geçmeyecek ve Verizon yönetiminden onay almadan hareket edemeyecek.
Yahoo'nun CEO'su Marissa Mayer da görevinden istifa edeceğini duyurdu. Evita lakaplı Mayer, 2012 yılında Yahoo’ya transfer olmuş, uzun süre dünyanın en çok maaş alan profesyonelleri listesinin üst sıralalrında yer almıştı. Yahoo'nun bazı birimlerini satın alan Verizon, Yahoo ismini bu birimler için kullanmaya devam edecek. Ancak şirketten geriye kalan birimler için Altaba ismi kullanılacak. İş tecrübesi: 17 Temmuz 2012'den itibaren Yahoo'nun CEO'su olan Marissa Mayer 1999 – 2012 yılları arasında rakip firma Google'ın sözcüsü ve üst düzey yöneticisi olarak görev yapmıştı.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Flaş iddia! ABD, El Bab'a desteği artırdı
Merkel'in yardımcı: Selefi camileri kapatılsın
Almanya Başbakan Yardımcısı Gabriel, Selefi camilerinin kapatılmasını önerdi.
Flaş! Asgari ücrete yüzde 50 zam geldi!
Enflasyona karşı işçileri korumak için asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldı.
Yine DEAŞ yine canlı bomba!
Irak'ta kan durulmuyor. Bugün ikinci kez DEAŞ sivillere saldırı düzenledi.
Volkswagen 49 bin aracını geri çağırdı!
Volkswagen, Çin'de bulunan 49 bin aracını geri çağırdığını bildirdi.