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Pazar yerinin çatısı çöktü: Yaralılar var

Pazar yerinin çatısı çöktü: Yaralılar var.20501
  • Giriş : 13.02.2017 / 17:50:00
  • Güncelleme : 13.02.2017 / 17:49:04

Ağrı'da bir pazar yerinin kar biriken çatısının çökmesi nedeniyle yaralanan vatandaşlar oldu.

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Ağrı'da sebze meyve satışı yapılan pazar yeri, çatı üzerindeki kar birikintisi yüzünden çökme yaşandı. Olayda yaralanmalar yaşandığı ve İtfaiye, polis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

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