Pazar yerinin çatısı çöktü: Yaralılar var
Ağrı'da sebze meyve satışı yapılan pazar yeri, çatı üzerindeki kar birikintisi yüzünden çökme yaşandı. Olayda yaralanmalar yaşandığı ve İtfaiye, polis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.
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