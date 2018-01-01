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Pelin Batu, doktor sevgilisi ile evleniyor

Pelin Batu, doktor sevgilisi ile evleniyor.23608
  • Giriş : 01.01.2018 / 12:45:00

Ünlü isim Pelin Batu, doktor sevgilisi Macit Bitargil ile evleniyor.

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Ünlü isim Pelin Batu, Ocak ayının ortalarında İtalya'nın başkenti Roma'da doktor sevgilisi Macit Bitargil ile evleniyor.

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