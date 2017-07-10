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Pendik alev alev yanıyor

Pendik alev alev yanıyor.22393
  • Giriş : 10.07.2017 / 11:37:00

İstanbul Pendik alev alev yanıyor. Olaya çok sayıda ekip müdahale ediyor.

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İstanbul Pendik alev alev yanıyor. 2 nalbur dükkanında çıkan yangın paniğe neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı dükkanın deposunda çıkan yangında canve mal kaybı yaşanmadı.

Yaklaşık 500 metrekarelik bir alana yayılan yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi seferber oldu.

İtfaiye erleri yangına köpük ve tazyikli su ile müdahale etti. Yangını gören vatandaşlar sokağa döküldü. İş yerinin alev alev yanma anı ise amatör kameralar tarafından kaydedildi. Yanan plastik borular nedeniyle caddeyi siyah duman kapladı.

Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. 

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