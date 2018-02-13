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Pendik'te bir binadan 2 ceset çıkarıldı!

Pendik'te bir binadan 2 ceset çıkarıldı!.14677
  • Giriş : 13.02.2018 / 17:55:00

İstanbul Pendik'te inşaat halindeki binadan 2 ceset birden çıkarıldı.

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İstanbul Pendik'te hareketli dakikalar. Kaynarca Bahattin Veled Caddesi'nde bulunan inşaat halindeki binadan 2 ceset birden çıkarıldı. Cesetlerin asansör boşluğunda bulunduğu öğrenildi.

Suyun boşaltılması için itfaiye ekipleri de olay yerine sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasının ardından cesetlerin çıkartılarak olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelenmesi bekleniyor.

Çevrede yaşayan bir vatandaş, "Bu inşaatla ilgili sıkıntı yıllardır devam ediyor. inşaata giren çıkan belli değil. Artık içeride iki ceset olduğu düşünülüyor" ifadelerini kullandı.

HÜRRİYET

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