Pentagon'dan kritik açıklama!
Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize krizinin ardından iki ülkenin yürüttüğü askeri operasyonlarla ilgili ABD kanadından kritik bir açıklama yapıldı.
Pentagon'dan yapılan açıklamada, Türkiye ile gerilim, askeri operasyonları etkilemeyeceği belirtildi.
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