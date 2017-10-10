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Pentagon'dan kritik açıklama!

Pentagon'dan kritik açıklama!.10551
  • Giriş : 10.10.2017 / 19:20:00
  • Güncelleme : 10.10.2017 / 19:37:21

ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilimin ardından Pentagon'dan önemli bir açıklama geldi.

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Büyüyen Beşik

Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize krizinin ardından iki ülkenin yürüttüğü askeri operasyonlarla ilgili ABD kanadından kritik bir açıklama yapıldı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, Türkiye ile gerilim, askeri operasyonları etkilemeyeceği belirtildi.

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