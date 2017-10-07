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Pentagon'da S-400 şoku!

Pentagon'da S-400 şoku!.18113
  • Giriş : 07.10.2017 / 12:36:00

Türkiye ve Suudi Arabistan'ın kararı Amerika Birleşik Devletleri'ni şoke etti.

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Türkiye'nin hemen ardından Moskova'ya giderek S-400 konusunda Rusya ile anlaşma yapan Suudi Arabistan Amerika Birleşik Devletleri'ni şoke etti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud'un Moskova ziyaretinde duyurulan uzlaşıya göre, iki ülke arasında S-400 hava savunma sistemleri, Kornet anti tank sistemleri, Kalaşnikov AK-103 ve TOS-1A roket fırlatıcısı satışı anlaşmasına varıldı.

Suudi Arabistan'ın, Rusya'ya S-400 için 1 milyar dolar ödeyeceğinin ilan edilmesi üzerine Pentagon'dan dün sabaha karşı yapılan açıklamada, "Bazı Amerikan müttefiklerinin Rusya'dan S-400 alma kararının kaygı yaşattığı" vurgulandı. Bu sözlerle Türkiye'nin ardından Suudi Arabistan'ın alım kararına vurgu yapıldığı belirtiliyor. Reuters haber ajansına göre Rusya Suudi Arabistan'a bu silahların teknoloji transferini de yapacak. Böylelikle Suudi Arabistan bu silahları temel alarak kendi silahlarını geliştirebilecek.

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