Pentagon'dan açıklama: Tüm hedefler vuruldu
ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik düzenlediği saldırının ardından Pentagon'dan bir açıklama yapıldı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Suriye'de hükümet hedeflerine 100'den fazla füzeyle yapılan saldırı sonrası yeni açıklama yayımladı. Pentagon "Tüm hedefleri başarıyla vurduk" ifadelerini kullandı.
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