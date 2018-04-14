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Pentagon'dan açıklama: Tüm hedefler vuruldu

Pentagon'dan açıklama: Tüm hedefler vuruldu.19583
  • Giriş : 14.04.2018 / 16:40:00

Pentagon, "Tüm hedefler başarıyla vuruldu. Amaç Esad'ın kimyasal silah kullanmasını engellemek" açıklamasında bulundu.

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ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik düzenlediği saldırının ardından Pentagon'dan bir açıklama yapıldı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Suriye'de hükümet hedeflerine 100'den fazla füzeyle yapılan saldırı sonrası yeni açıklama yayımladı. Pentagon "Tüm hedefleri başarıyla vurduk" ifadelerini kullandı.

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