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Pentagon'dan Türkiye'ye destek!

Pentagon'dan Türkiye'ye destek!.20790
  • Giriş : 08.10.2017 / 09:23:00

ABD Savunma Bakanlığı'ndan Türkiye'nin İdlib operasyonuna ilgili açıklama geldi.

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Türkiye'nin İdlib için yaptığı barış operasyonu ile ilgili Pentagon yetkilisi açıklama yaptı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Ortadoğu Masası Sözcüsü Eric Pahon, Türkiye'nin; Rusya ve İran’la vardığı anlaşma çerçevesinde, Suriye’nin İdlib ilinde ateşkesin korunmasına yönelik hamlesi konusunda, “NATO müttefikimiz Türkiye’nin sınırlarını koruması ve terörle mücadelesi ve terör örgütlerinin güvenli bölgeler oluşturmalarını engelleme çabalarını destekliyoruz.” açıklaması yaptı.

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