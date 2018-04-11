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Pentagon: Trump'ın tweetlerini bize sormayın

Pentagon: Trump'ın tweetlerini bize sormayın.21111
  • Giriş : 11.04.2018 / 16:08:00

Pentagon'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın sözleri ile ilgili açıklama geldi.

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Büyüyen Beşik

Pentagon'dan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile ilgili sert sözleri ile ilgili açıklama geldi. Pentagon 'Trump'ın tweetlerini bize değil. Beyaz Saray'a sorun' dedi.

TRT

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