Pentagon: Trump'ın tweetlerini bize sormayın
Pentagon'dan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile ilgili sert sözleri ile ilgili açıklama geldi. Pentagon 'Trump'ın tweetlerini bize değil. Beyaz Saray'a sorun' dedi.
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