Pepe: Alemin gözü yaşlı, Pepe artık Beşiktaşlı

Beşiktaş'ta Pepe heyecanı yaşanıyor. Vodafone Park'ta düzenlenen törende konuşan ünlü futbolcu, Türkçe mesajlar da verdi.Basın toplantısında ilk söz alan Başkan Fikret Orman, "Hoşgeldin Pepe. Birlikte mutluluklar yaşayacağız. Beşiktaş asil bir kulüptür. Güzel günler görmeyi Allah nasip etsin. Defans hattında bir lider oyuncuya ihtiyacımız vardı. Stoperde nokta atışları yapamadık. Marcelo ve Tosic de önemli işler yaptılar. Pepe'nin kariyerinin tartışılacak bir tarafı yok. Biz bunun meyvelerini ilerleyen zamanda göreceğiz. Çok fazla transfere ihtiyacımız yok. Nokta atışlar yapacağız. Belki bir, belki bir tane daha. Ondan sonra bırakacağız. Çok tevazu göstermeyeceğim. Beşiktaş dünyanın sayılı kulüplerinden bir tanesidir. Biz dünya duysun diye transfer yapmıyoruz. Winner bir oyuncuyu transfer ettik. İnşallah en kısa zamanda takıma uyum sağlar" dedi."Pepe, Quaresma ve Ronaldo'nun fotoğrafı paylaşılıyor. Ronaldo rüyası gerçekleşir mi?" sorusuna Başkan Fikret Orman gülerek "Belki bu sezonda olabilir" yanıtını verdi."Taraftarların ilgisi buraya gelmemi kolaylaştırdı"İşte Pepe'nin sözleri: "Büyük mutluluk içerisindeyim. Başkan, 2. Başkan transfer için çok uğraştılar. Dün kontratı sonlandırdık. Beşiktaş ailesi olarak bir parçası olarak kendimi görüyorum. Taraftarların payı çok büyük. Bana gönderdikleri mesajlar ve ilgi... Buraya gelmemi kolaylaştırdılar. 1.5 ay boyunca bana ilgi gösterdiler. Bu formayı giymek ve yüreğimle mücadele etmek için çok heyecanlanıyorum. Hedefim kupalar kazanmaya devam etmek. İşimi seviyorum.- Saha içinde her şeyimi vermeyi seviyorum. Tabii ki rakiplere saygım sonsuz. Keyfini çıkarıyorum. Son 5 sene de gelişen bir Beşiktaş var.""Quaresma bana Kartal pençesi yapmayı öğretti"- Quaresma'yı buraya getirdi. Beni buraya getirdi. Başkana sorabilirsiniz. Quaresma'dan uzun zamandır arkadaşlığımız var. Hatta şakayla karışık bana Kartal pençesi nasıl yapıldığında gösterdi. Porto günlerinden kalan dostluğumuz var.- Babam çok okur yazar bir adam. Onun için bana Kepler Laveran Lima Ferreira ismini koydu. Ama Brezilya'da kimse bu isimleri telaffuz edemiyordu. Oynadığım kulüp bana Allah'a şükür Pepe ismini verdi. Ondan sonra ismim kolaylıkla söylenebiliyor.- Şili maçında oynayamadım. Penaltılarla kaybettik, çok üzüldük. Tatil sürecinden sonra çalışmalara katılacağım.- Real Madrid'le 10 mükemmel sezon geçirdim. İki kızım İspanya'da doğdu. 3 Şampiyonlar Ligi, 3 lig şampiyonluğu kazandık. Kulüp seviyesinde kazanılacak her şeyi kazandım. Bunları Beşiktaş'ta da yaşamak istiyorum.Pepe, Vodafone Park'ta BJK TV yayınında da konuştu.Pepe'nin açıklamaları şöyle;Beşiktaş'ı temsil etmekten dolayı çok muyluyum. Umarım burada Beşiktaş taraftarına mutluluklar yaşatabilirim. Beşiktaş taraftarından ilk mesajlar gelmeye başladığında bir kan bağım oluştu. Bir anda sempatim oluştur. Konfederasyon Kupası'nda karar vermiştim, 'Ben bu kulüpte oynayacağım' demiştim. Daha sonra menajerime Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledim. Dün görüşmeleri sonlandırdık, bizim için uzun bir gündü.Evet 'Kartal pençesi'ni yapmadan rahatlamadım. Bu süreçte Beşiktaş taraftarının bana ve aileme yolladığı mesajlar karar almamı kolaylaştırdı. Beni çok isteyen kulüpler vardı. İngiltere ve Fransa'dan talepler vardı. Taraftar, bu kararı vermemde çok etkili oldu. Oynadığım tüm takımlarda fizik olarak ve ruh olarak her şeyi verdim. Beşiktaş'ta da bu böyle olacaktır. Gelmeden benimsedim. Burada çalışarak sahada her şeyi vereceğime söz veriyorum. Taraftar takımlarıyla gurur duyacaktır.Quaresma Porto'da bana çok gol attırıyordu. Onunla inanılmaz bir istatistik yakalamıştık. Transfer sürecinde ondan sürekli fikir aldım. Adriano ile El Clasico'da rakiptik. O zaman rakiptik ama artık aynı takımdayız.Şampiyonlar Ligi, ligle bağlantılı bir kupa. Öncelikli olarak lig de başarılı olmalıyız. Hedefimiz her zaman ileriye gitmek olacaktır.Pepe, 'Alemin gözü yaşlı, Pepe artık Beşiktaşlı' cümlesiyle sözlerini noktaladı.Beşiktaş, Portekizli futbolcu Kepler Laveran Lima Ferreira'nın (Pepe) transferini tamamladı.Siyah-beyazlı kulüp, 2 yıllık anlaşma sağladığı tecrübeli futbolcuya toplam 9 milyon 500 bin avro garanti ücret ödeyecek.Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul 'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, "Kepler Laveran Lima Ferreira'nın (Pepe) transferi konusunda oyuncunun kendisiyle anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2 yılık anlaşmaya varılmış olup, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonunda toplam 9 milyon 500 bin avro garanti ücret, ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4 bin avro ödenecektir." ifadelerine yer verildi.ŞAMPİY10