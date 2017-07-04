Pepe, Beşiktaş'a 2 yıllık imzatı attı
Beşiktaş, Real Madrid'den ayrılan Pepe'nin transferini resmen bitirdi. Yıldız oyuncu siyah-beyazlılara 2 yıllık resmi imzayı attı!
Yıldız oyuncunun gece saat 4.30 sularında İstanbul'a geleceği kaydedildi. Pepe'nin iki yıldızlı forma giymesi de dikkat çekti.
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