Pepe'den açıklama geldi: Kesin bitti!
Tatile çıkan Pepe, Beşiktaş'a geleceği iddiaları ile ilgili konuştu ve biraz dinlendikten sonra kararını açıklayacağını ama Real döneminin kesin bittiğini belirtti.
Bonservisi elinde olan 34 yaşındaki savunma oyuncuyla Beşiktaş'ın yanı sıra PSG ve Sporting Lizbon da yakından ilgileniyor.
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