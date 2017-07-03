Facebook Twitter Rss

Pepe'den açıklama geldi: Kesin bitti!

Pepe'den açıklama geldi: Kesin bitti!.12730
  • Giriş : 03.07.2017 / 16:13:00

Ünlü golcü Pepe'den transfer iddiaları ile ilgili açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Tatile çıkan Pepe, Beşiktaş'a geleceği iddiaları ile ilgili konuştu ve biraz dinlendikten sonra kararını açıklayacağını ama Real döneminin kesin bittiğini belirtti.

Bonservisi elinde olan 34 yaşındaki savunma oyuncuyla Beşiktaş'ın yanı sıra PSG ve Sporting Lizbon da yakından ilgileniyor.

ŞAMPİY10

Hükümetten provokasyon uyarısı

Fenerbahçe'den 3 Temmuz açıklaması geldi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Avrupa'dan Cengiz Ünder'e 4 teklif var!

Avrupa'dan Cengiz Ünder'e 4 teklif var!

Başarılı bir sezon geçiren Medipol Başakşehir'in önemli futbolcularından Cengiz Ünder, Avrupa kulüpl

Açıklandı! Fenerbahçe yeni kalecisini buldu!

Açıklandı! Fenerbahçe yeni kalecisini buldu!

Bir süredir kaleci arayışı sürdüren Fenerbahçe mutlu sona ulaştı.

 

Dünya kulüpleri, Arda Turan'ın peşine düştü

Dünya kulüpleri, Arda Turan'ın peşine düştü

Dünya kulüpleri, ünlü futbolcu Arda Turan'ın peşine düştü.

Van Persie, Aykut Kocaman'a dayanamadı

Van Persie, Aykut Kocaman'a dayanamadı

Robin Van Persie, Aykut Kocaman'ın temposuna dayanamadı.

 

'Sözümü tuttum, Türkiye'nin en büyüğündeyim'

'Sözümü tuttum, Türkiye'nin en büyüğündeyim'

Fenerbahçe'de yeni transfer Mehmet Ekici, takımın kamp yaptığı Topuk Yaylası'nda basın mensuplarının

Hakan Çalhanoğlu imza atmak için Milano'da!

Hakan Çalhanoğlu imza atmak için Milano'da!

A Milli Futbol Takımımızın futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, kendisini Milan'a bağlayan sözleşmeyi imzala


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya