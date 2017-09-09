Pepe'den Beşiktaş taraftarı için açıklama
Beşiktaş'ta forma giyen Portekizli oyuncu Pepe, Real Madrid'deki motivasyon kaynaklarını açıkladı ve Vodafone Park'taki taraftarların mükemmel olduğunu söyledi.
Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Pepe, İspanyol televizyonuna verdiği demeçte Beşiktaş taraftarını överken, Real Madridlileri eleştirdi.
La Sexta televizyonuna konuşan Pepe, " Real Madrid'de sahaya çıkarken kendi kendimizi motive ediyorduk oysa Beşiktaş taraftarı mükemmel." dedi.
2007-2017 yılları arasında formasını giydiği Real Madrid takımının taraftarını yeni kulübü Beşiktaş ile kıyaslayan Pepe, "Real Madrid'de taraftar çok motive değildi. Beşiktaş'ta ise bir futbolcu iyi şeyler yapmak için sahaya çok motive çıkıyor." ifadelerini kullandı.
Pepe'nin açıklaması İspanyol basınında geniş yer buldu.
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