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Pepe: Duyguları bir kenara bırakmalıyım

Pepe: Duyguları bir kenara bırakmalıyım.11520
  • Giriş : 13.09.2017 / 08:48:00

Beşiktaşlı oyuncu Pepe, takımı ve kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş'ta forma giyen golcü oyuncu Pepe, Porto maçı öncesi açıklama yaptı ve duygularını bir kenara bırakarak Beşiktaş için mücadele edeceğini vurguladı.

Porto'nun iyi oyunculara sahip olduğunu söyleyen Pepe, "İyi teknik direktörleri var. Bizim hocamız gerekli uyarıları yaptı, biz de iyi hazırlandık. 3 sene Porto'da yaşadım ve oynadım. Eşimle birlikte bu şehirde güzel anılarımız var. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Gerekli hazırlıkları yaptık. Dikkatli olmamız gereken şeyler var ve bunlara dikkat edeceğiz." dedi.

Şampiyonlar Ligi kupasını 3 defa kazandığını söyleyen Portekizli yıldız, "Şampiyonlar Ligi'nde tüm takımların güçlü olduğunu biliyorum. Takım olarak iyi bir sonuç almak istiyoruz. Benim için duygusal bir maç olacak. Kendimi Porto'da çok fazla geliştirdim. Kendimi dünyaya burada tanıttım. Duygusal ve güzel bir an olacak ama "duyguları bir kenara bırakıp, Beşiktaş için elimden geleni yapacağım." şeklinde konuştu.

"Real Madrid'i bırakıp Beşiktaş'a geldiğim için mutluyum." diyen Pepe, Real Madrid'de mutluydum ve Beşiktaş'ta da mutluyum. Benim için güzel bir adım oldu. Quaresma ile aynı anda sahada ve evimizde olmak güzel. Şu anda Beşiktaş'ın oyuncusuyuz. Hocamız görev verirse, elimizden geleni yapacağız." dedi.

TRT

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