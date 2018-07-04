Pepe, gelen teklifleri elinin tersiyle itti
Beşiktaş'ta forma giyen ve ülkesi Portekiz'in Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından tatile çıkan Pepe, Çin'den gelen teklifleri reddetti.
Tecrübeli futbolcunun, "Beşiktaş'ta mutluyum. Bir yere gitmeyi düşünmüyorum" dediği öğrenildi. Oyuncunun bu tutumu sonrası, siyah-beyazlı yöneticiler, gelen teklifleri askıya aldı. Kulübe yakın çevrelerde ise daha cazip bir teklif olması halinde, Pepe transferinin yeniden gündeme gelebileceği konuşuluyor.
SABAH
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