Pepe neden PSG'ye gitmediğini açıkladı
ESPN, Beşiktaş'ın yeni transferi Pepe'nin PSG ile neden anlaşamadığını haber yaptı.
Pepe neden PSG’ye gitmedi?
06 Temmuz 2017 Perşembe - 9:43
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Dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, Pepe’nin Beşiktaş'a transfer haberini verirken, Portekizli futbolcunun Paris Saint-Germain ile anlaşamama gerekçesini açıkladı.
Pepe spor camiasını salladı. Beşiktaş'ın yeni transferi Pepe, Fransız takımı PSG ile görüşmesini ve neden gitmediğini açıkladı.
Yapılan görüşmelerde Paris Saint-Germain Sportif Direktörü Antero Henrique, Pepe'ye onbir garantisini veremeyeceğini takımda Thiago Silva, Marquinhos ve Kimpembe gibi stoperlerin olduğunu belirtti.
Bununla birlikte ESPN'in haberinde Paris Saint-Germain'in Pepe'ye 1+1 yıllık, Beşiktaş'ın ise 2 yıllık sözleşme önerdiğini ve bu nedenle Portekizli stoperin siyah-beyazlı kulübe gelmeye ikna olduğu ifade edildi.
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