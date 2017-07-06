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Pepe neden PSG'ye gitmediğini açıkladı

Pepe neden PSG'ye gitmediğini açıkladı.12730
  • Giriş : 06.07.2017 / 10:25:00

Beşiktaş'ın yeni transferi Pepe neden PSG'ye gitmediğini açıkladı.

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ESPN, Beşiktaş'ın yeni transferi Pepe'nin PSG ile neden anlaşamadığını haber yaptı.
   
Pepe neden PSG’ye gitmedi?
06 Temmuz 2017 Perşembe - 9:43
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Dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, Pepe’nin Beşiktaş'a transfer haberini verirken, Portekizli futbolcunun Paris Saint-Germain ile anlaşamama gerekçesini açıkladı.

Pepe spor camiasını salladı. Beşiktaş'ın yeni transferi Pepe, Fransız takımı PSG ile görüşmesini ve neden gitmediğini açıkladı.

Yapılan görüşmelerde Paris Saint-Germain Sportif Direktörü Antero Henrique, Pepe'ye onbir garantisini veremeyeceğini takımda Thiago Silva, Marquinhos ve Kimpembe gibi stoperlerin olduğunu belirtti.

Bununla birlikte ESPN'in haberinde Paris Saint-Germain'in Pepe'ye 1+1 yıllık, Beşiktaş'ın ise 2 yıllık sözleşme önerdiğini ve bu nedenle Portekizli stoperin siyah-beyazlı kulübe gelmeye ikna olduğu ifade edildi.

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