Pepe, Quaresma ve Vida kadroya alınmadı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş, B36 Torshavn kadrosunu belirledi. Pepe, Ricardo Quaresma ve Vida kadroya alınmadı.
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