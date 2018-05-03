Perinçek: CHP, Amerika'dan talimat aldı
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Amerika Birleşik Devletleri ve FETÖ'den gelen talimatla 4'lü ittifakta yer aldıklarını belirtti.
Cumhurbaşkanlığı Seçimleri hakkında açıklamalarda bulunan Doğu Perinçek, ABD'nin, CHP'ye kendi partilerini ittifak dışında bırakılması yönünde baskı yaptığını söyledi.
Seçimlerden dolayı ABD'de büyük bir telaşın olduğunu dile getiren Perinçek,"CHP ve İyi Parti'ye Vatan Partisi sizinle olmayacak' diye baskı yapıldı ve bu partiler bu baskılara teslim oldular." ifadelerini kullandı.
Amerika'daki kurum ve kişilerin kendi partisine saldırı düzenlediğini belirten Perinçek, "Görüşlerinde ikinci turda HDP ile ittifak var. Türkiye, ABD'nin tebeşirle çizdiği sınırlar içinde kalan siyasette faaliyet gösteren partilerle çözüme kavuşamaz. Ekonomisi de düze çıkmaz. CHP'de parti başkanının başkan olarak tanımlanmamasını eleştiriyoruz. Her partinin başkanı hükümetin başkanı olmalı." şeklinde konuştu.
TRT
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