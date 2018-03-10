Perinçek: CHP Türkiye'nin geleceğinde yok
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 1 Kasım 2015 yılında yapılan seçimlerde CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in kendisi hakkında söylediği 'CHP'den milletvekili olmak istedi' sözlerine yanıt verdi.
CHP ile yaptıkları ittifak görüşmelerini anlatan Perinçek, şu ifadeleri kullandı: “CHP ile ittifakın neden olmadığını söyleyeyim. Biz birinci mesele olarak CHP’ye PKK ile mücadeleyi önerdik. 1 Kasım seçiminden önce dedik ki ‘Birinci maddeye PKK ile mücadeleyi koyalım.’ Terörü bitirmek Türkiye’nin temel meselesidir. Bize verdikleri cevap yazılı ve altında Kemal Kılıçdaroğlu’nun imzası var. Bize şunu söylediler, ‘Fay hatlarını çatlatırız.’ Yani ‘PKK’nın üzerine yürümek Türkiye’yi böler.’ dediler. Asıl PKK’nın üzerine yürümek Türkiye’yi birleştiriyor. Onun yüzünden CHP Türkiye’nin geleceğinde yoktur.”
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Türkiye'den ABD açıklaması: Mutabıkız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD ile ilgili açıklama geldi.
Bakan: Operasyonun zor kısmı bitti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.
Başbakan'dan şeker fabrikası açıklaması
Başbakan Binali Yıldırım, şeker fabrikaları ile ilgili açıklama yaptı.
Kılıçdaroğlu: Bu partide yerin yok!
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Olağanüstü Tüzük Kurultayı'nda sert sözler sarfetti.
AK Parti: CHP konusunda MHP ile görüşeceğiz
AK Partili Elitaş, CHP ile ilgili kararın MHP ile birlikte alınacağını söyledi.
Kılıçdaroğlu'ndan 8 Mart açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Kadınlar Günü ile ilgili açıklama yaptı.