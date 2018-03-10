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Perinçek: CHP Türkiye'nin geleceğinde yok

Perinçek: CHP Türkiye'nin geleceğinde yok.18261
  • Giriş : 10.03.2018 / 09:27:00

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP'ye sert sözlerle yüklendi.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 1 Kasım 2015 yılında yapılan seçimlerde CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in kendisi hakkında söylediği 'CHP'den milletvekili olmak istedi' sözlerine yanıt verdi.

CHP ile yaptıkları ittifak görüşmelerini anlatan Perinçek, şu ifadeleri kullandı:  “CHP ile ittifakın neden olmadığını söyleyeyim. Biz birinci mesele olarak CHP’ye PKK ile mücadeleyi önerdik. 1 Kasım seçiminden önce dedik ki ‘Birinci maddeye PKK ile mücadeleyi koyalım.’ Terörü bitirmek Türkiye’nin temel meselesidir. Bize verdikleri cevap yazılı ve altında Kemal Kılıçdaroğlu’nun imzası var. Bize şunu söylediler, ‘Fay hatlarını çatlatırız.’ Yani ‘PKK’nın üzerine yürümek Türkiye’yi böler.’ dediler. Asıl PKK’nın üzerine yürümek Türkiye’yi birleştiriyor. Onun yüzünden CHP Türkiye’nin geleceğinde yoktur.”

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