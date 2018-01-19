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Perinçek, cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı

Perinçek, cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı.18261
  • Giriş : 19.01.2018 / 16:50:00

Ünlü siyasetçi Doğu Perinçek, cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı.

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Sepet Beşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rakip çıktı. Vatan Partisi Genel Başkanı ünlü siyasetçi Doğu Perinçek, 2019 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıkladı.

Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan Doğu Perinçek, ittifakla ilgili olarak, "AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, bunlar içinde bizim için programda anlaştığımız zaman Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda görüşmeler olabilir" dedi. Perinçek, "Vatan Partisi'nin genel başkanı, Cumhurbaşkanı adayıdır. O genel başkan seçilirken ülkeyi yönetsin diye seçiliyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye bakarak stratejimizi kuruyoruz" diyen Perinçek, "2019'a giderken Vatan Partisi'nin programı, terörle mücadele etmek, vatan savunmasını sağlamak, üretim ekonomisi, bir bir bunlar gündeme geliyor. Türkiye'nin kurumlarında Vatan Partisi'nin program talepleri yükseliyor" dedi.

Kurultay toplayıp Cumhurbaşkanı adayının açıklanacağını ifade eden Perinçek, sloganını, "Güneş Doğu'dan doğar" olarak açıkladı.

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