Perinçek'in oyları, topladığı imzaların gerisinde
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde büyük bir şok yaşadı. Cumhurbaşkanı adaylığı için 110 bin 030 imza toplayan Perinçek'in oyları bu rakama bile ulaşmadı.
100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olmak için başvuru yapan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 110 bin 030 imza toplamıştı.
Topladığı yeterli imza ile seçime giden Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek aldığı oy ile şaşırttı.
110 bin 030 imza toplayan Perinçek, cumhurbaşkanlığı seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre 98 bin 025 oy aldı.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
O ilde tek milletvekilini AK Parti aldı
Dün yapılan seçimlerde Bayburt'ta tek milletvekilini AK Parti aldı.
İYİ Parti %10'lık barajı aşarak Meclis'e girdi
HDP'nin barajı aşmasının ardından İYİ Parti de barajı aşarak Meclis'e girdi.
Devlet Bahçeli'nin büyük zaferi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu seçimin en büyük kazananlarından birisi oldu.
Muharrem İnce'den çok suçlam
Muharrem İnce, Anadolu Ajansı'nın manipülasyon yaptığı iddiasında bulundu.