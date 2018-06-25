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Perinçek'in oyları, topladığı imzaların gerisinde

Perinçek'in oyları, topladığı imzaların gerisinde.18261
  • Giriş : 25.06.2018 / 09:09:00

Perinçek'in oyları, cumhurbaşkanlığı için topladığı imzaların gerisinde kaldı.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde büyük bir şok yaşadı. Cumhurbaşkanı adaylığı için 110 bin 030 imza toplayan Perinçek'in oyları bu rakama bile ulaşmadı.

100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olmak için başvuru yapan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 110 bin 030 imza toplamıştı.

Topladığı yeterli imza ile seçime giden Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek aldığı oy ile şaşırttı.

110 bin 030 imza toplayan Perinçek, cumhurbaşkanlığı seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre 98 bin 025 oy aldı.

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