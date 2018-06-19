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Perinçek: Taşınmaz malımız yok

Perinçek: Taşınmaz malımız yok.18261
  • Giriş : 19.06.2018 / 17:17:00

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, mal varlığını açıkladı.

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Sepet Beşik

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Doğu Perinçek, mal varlığını açıkladı ve herhangi bir taşınmazının bulunmadığını söyledi.

Perinçek, "Bu dünyadaki mutlulukla kaynaklarımız mallar mülkler değil. İnsanlık, sevgi, saygı paylaşmak. Bunlarla mutlu oluyoruz" dedi.

Perinçek, Beşiktaş'taki evinde eşi Şule ve oğlu Sadık Can Perinçek ile kameraların karşısına geçerek, mal varlığını açıkladı.

Türkiye'yi yönetmeye aday olduklarını belirten Perinçek, "Milletimizden bunu istiyoruz. Bu yetkiyi isterken sadece parti programıyla değil, evimizi de görsünler istiyoruz. Hazreti Muhammed, 'Yöneticileri fakir olan milletler zengin, yöneticileri zengin olan milletler fakir olur' diyor. Ölürken bir tane kilimi, testisi ve su bardağı vardı. Hazreti Muhammed'i ve Atatürk'ü örnek alıyoruz. Mal beyanını kamuoyu önünde açıklıyoruz. Taşınmaz malımız yok. Bu dünyadan ayrılırken Yunus Emre gibi üryan gelip üryan gitme düşüncesindeyiz. Mal mülk olarak Abidin Dino'nun 'Namık Kemal' portresi ve bunu yollarken gönderdiği bir mektup var. Fikret Otyam'ın 'Keçiler' tablosu var. Muharrem Piri'nin 'Atlar' resmi var. 10 bin adet de kitap var. Piyanomuz var" diye konuştu.
Perinçek, "Bu dünyadaki mutlulukla kaynaklarımız mallar mülkler değil; insanlık, sevgi, saygı paylaşmak. Bunlarla mutlu oluyoruz' dedi.

Perinçek, 24 Haziran'daki seçimlerden sonra Vatan Partisi'sinin hükümet kuracağını savunarak, şunları söyledi:

"Türkiye ikinci İstiklal Savaşı'ndan başarı ile çıkmak zorunda. Bu başarıyı yakalayacak olan da Vatan partisidir. Seçilirsem Çankaya'dan Türkiye'yi yöneteceğiz. Çankaya sade yaşamın merkezi. Lüks yoktu. O bakımından devrimci Çankaya, cumhuriyet kültünün simgesidir. Beştepe'yi Türkiye Bilimler Akademisi'nin hizmetine vereceğiz."

Vatan Partisi'nin seçimleri kazandıktan sonra hükümeti devralmasının ardından yolsuzluk mahkemelerini kuracağını vurgulayan Perinçek, kaynakların verimliliğe gideceğini, üreten bir ekonomiyi kuracaklarını dile getirdi.

Perinçek, TRT'nin yayınını üstleneceği bir programda parti liderlerini ve Cumhurbaşkanı adaylarını açık oturumda tartışmaya davet etti.

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