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Persie, savumasını fotoğraflarla destekliyor

Persie, savumasını fotoğraflarla destekliyor.22918
  • Giriş : 08.02.2017 / 09:32:00

Hollandalı yıldız Van Persie, yaşanalar üzerine harekere geçti.

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Beşiktaş maçında çıkan olayların baş aktörü olan Fenerbahçeli oyuncu Van Persie, elini şortuna sokması ile ilgili savunmasını hazırladı.

Hollandalı yıldız, “Şortumun içine tayt giyiyorum ve hemen her maç bunu düzeltmek için elimi içeri sokuyorum” diyen Robin Van Persie, bu savunmasını fotoğraflarla destekleyecek.
  
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide futboldan çok saha içerisinde yaşanan olaylar konuşuldu. Maçın olay adamı ise tribünlere dil çıkaran, elini şortunun içine sokan, Tosiç’i oyundan attıran Van Persie oldu.

Tecrübeli futbolcunun özellikle elini şortuna sokması büyük tepki çekerken, Beşiktaşlılar 2003’te Nouma’nın aynı hareketten olayı 7 ay ceza aldığını hatırlatıp, benzer bir uygulamanın tekrarlanmasını istediler. Van Persie ise konuyla ilgili olarak yaptığı ilk açıklamada, “Sadece şortumu düzeltiyordum” demişti. Hollandalı golcü, olayın büyümesi sonrası kapsamlı bir savunma hazırlamak için kolları sıvadı.

‘Algı yaratılıyor’

Robin Van Persie, “Şortumun içine kısa bir şort (tayt) giyiyorum. Tüm maçlarda belli aralıklarla, çoğu zaman ikili mücadeleye girince bu taytı düzeltmek zorunda kalıyorum ve elimi içeri sokuyorum. Beşiktaş maçında elimi şortun içine soktuğum fotoğraf üstünden algı yaratılmaya çalışılıyor ama bu düzeltme hareketini hem diğer oynadığım takımlarda hem de Fenerbahçe’de oynarken maç içinde sürekli yapmak zorunda kalıyorum. Bu hareketi kesinlikle rakibe karşı ya da Tosiç’i tahrik etmek için yapmadım” ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar hazır

Hollandalı oyuncu, Milli Takım, Manchester United ve Arsenal’de oynarken de şortunu düzelttiği sırada birçok kez fotoğrafının çekildiğini söyledi. Van Persie, bu fotoğraflarları da savunmasında delil olarak kullanacak. Robin Van Persie, Tosiç’e ya da Beşiktaşlı herhangi birine karşı kasti hareketi olmadığını bu şekilde anlatacak

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