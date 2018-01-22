Facebook Twitter Rss

Peşmerge'den YPG'ye destek

Peşmerge'den YPG'ye destek.17338
  • Giriş : 22.01.2018 / 13:08:00
  • Güncelleme : 22.01.2018 / 13:27:52

Zeytin Dalı operasyonu konusunda Peşmerge'den açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı operasyonu terör örgütlerine zor anlar yaşatıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Perşmerge Güçleri ise YPG'ye destek olacaklarını açıkladı.

Talabani'nin Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne bağlı peşmergeleri, Afrin'de TSK'ya karşı PYD'ye yardım etmek istediklerini ilan etti. Açıklama KYB yetkilisi Mala Bahtiyar'dan geldi.

Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı operasyonuna Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden küstah bir tepki geldi. Talabani'ye bağlı Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) partisinin politbüro üyesi Mala Bahtiyar, Peşmerge'nin TSK'ya karşı koymak için Afrine destek birlik göndermeye hazır olduklarını belirtti.

KYB'nin bir toplantısına katılan Bahtiyar, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Zeytin Dalı operasyonu hakkında gelen sorulara cevap veren Bahtiyar, TSK karşısında Afrin'e Peşmerge yollamak istediklerini açıkladı.

Bahtiyar “Bölge ülkeleri, özellikle de Türkiye tavrımızın ne yönde olduğunu biliyor. Mümkün olursa Afrin’e şimdi yardım ederiz. İzin verilirse güçlerimizi göndeririz” sözleriyle Afrin'de teröristlerle birlikte olacaklarını skandal bir biçimde açıkladı.

ANKARA İLE MÜZAKERE

Bahtiyar tehdit nityeliğindeki açıklamalarının arkasına, öncelikle Ankara ile kararın müzakere edileceği, eğer olumlu bir sonuç elde edilmezse Peşmerge'nin Afrin'e gönderileceğini belirtti.

IKBY'nin Zeytin Dalı Harekatı’nın başladığı Afrin’deki Suriyeli Kürt güçlerine TSK’ya karşı koymaları için destek birlikleri göndermeye hazır olduğunu söyleyen Bahtiyar, birlikleri göndermeden önce Ankara’ya yakın zamanda bir müzakere heyeti göndereceklerini ekledi.

KAÇAK PEŞMERGE TSK'YA KARŞI

Geçtiğimiz aylarda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde gerçekleştirilen bağımsızlık referandumu sonrasında çıkan olaylarda Irak merkezi hükümeti Haşdi Şabi orduları ile Kerkük'e operasyon gerçekleştirmiş, Kerkük'ten Erbil'e kadar uzanan hat boyunca Peşmerge kaçarak geri çekilmişti.Kerkük'ten kaçan Peşmerge 'PYD'ye yardım ederiz' diyor

Şimdi ortaya çıkan bu durumda Türkiye'yi tehdit ederek gözdağı vermeye çalışan Bahtiyarın sözleri "İbdai'nin ordusundan kaçan Peşmerge Türkiye'ye karşı" yorumlarını beraberinde getirdi.

ENSONHABER

Ankara Valiliği'nden yasak kararı

Rusya: ABD provokasyon yapıyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

ABD Başkan Yardımcısı, Netanyahu ile görüştü

ABD Başkan Yardımcısı, Netanyahu ile görüştü

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Netanyahu ile görüştü.

Rusya: ABD provokasyon yapıyor

Rusya: ABD provokasyon yapıyor

Rusya'dan Afrin operasyonu ve ABD ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

 

ABD: Türkiye bizi uyardı

ABD: Türkiye bizi uyardı

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD'den Zeytin Dalı Harekatı açıklaması!

ABD'den Zeytin Dalı Harekatı açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türk ve Rus mevkidaşları ile Afrin'i görüştü.

 

Rusya'dan ABD'ye tepki: Buna hakları yok

Rusya'dan ABD'ye tepki: Buna hakları yok

Rus yetkili, Suriye yönetimi izin vermeden ABD askerlerinin Suriye'de kalma hakkının olmadığını beli

ABD'den bir açıklama daha!

ABD'den bir açıklama daha!

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklama yaptı


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya