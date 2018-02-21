Facebook Twitter Rss

Peru'da korkunç otobüs kazası: 30 kişi öldü

Peru'da korkunç otobüs kazası: 30 kişi öldü.21952
  • Giriş : 21.02.2018 / 17:25:00

Peru'da Pan-Amerikan karayolunda korkunç bir kaza meydana geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Peru'da korkunç kaza. Arequipa kentinden yola çıkan yolcu otobüsü Ocano köprüsü yakınlarından uçurumdan yuvarlandı. Meydana gelen kazada 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

Arequipa sivil savunma yetkilisi Jacqueline Choque, "RPP News"e yaptığı açıklamada, kazadan kurtulan "17 ya da 18" kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi. Chala kasabasından Arequipa kentine gitmekte olan otobüste kayıtlı 45 yolcu olduğu ancak otobüsün yoldan daha fazla yolcu almış olabileceği belirtildi. Yerel medyadaki haberlerde, otobüsün düştüğü yüksekliğin 80-200 metre arası olduğu kaydedildi. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

BBC

1 genç daha 'Mavi Balina'dan intihar etti

TSK bomba yağdırıyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Doğu Guta'da ölü sayısı 250'ye yükseldi

Doğu Guta'da ölü sayısı 250'ye yükseldi

Doğu Guta'da son 24 saat içinde hayatını kaybedenlerin sayısı 250 oldu.

Amerika'yı şikayet etti

Amerika'yı şikayet etti

Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri'ni Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti.

 

DEAŞ üyesi Türk kadına idam!

DEAŞ üyesi Türk kadına idam!

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a üye olan Türk vatandaşı ölüm cezasına çarptırıldı.

Milletvekili adayına bombalı saldırı: 4 ölü

Milletvekili adayına bombalı saldırı: 4 ölü

Hindistan'ın kuzeydoğusunda milletvekilliğine aday olan Sangman'a saldırı düzenlendi.

 

İran'da yolcu uçağı düştü: 66 ölü

İran'da yolcu uçağı düştü: 66 ölü

İran'ın başkenti Tahran'dan havalanarak Yasuc kentine giden yolcu uçağı düştü.

ABD'den Türkiye açıklaması: Olasılık dışı

ABD'den Türkiye açıklaması: Olasılık dışı

Türkiye'nin Afrin'de kimyasal silah kullandığı iddialarıyla ilgili ABD'den flaş bir açıklama geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya