Peru'da korkunç otobüs kazası: 30 kişi öldü
Peru'da korkunç kaza. Arequipa kentinden yola çıkan yolcu otobüsü Ocano köprüsü yakınlarından uçurumdan yuvarlandı. Meydana gelen kazada 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti.
Arequipa sivil savunma yetkilisi Jacqueline Choque, "RPP News"e yaptığı açıklamada, kazadan kurtulan "17 ya da 18" kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi. Chala kasabasından Arequipa kentine gitmekte olan otobüste kayıtlı 45 yolcu olduğu ancak otobüsün yoldan daha fazla yolcu almış olabileceği belirtildi. Yerel medyadaki haberlerde, otobüsün düştüğü yüksekliğin 80-200 metre arası olduğu kaydedildi. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.
BBC
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