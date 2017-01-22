Pervil Çınar'ı öldüren katil zanlısı yakalandı
Çınar Turizm'in sahibi olan Pervil Çınar'ı öldüren ve sonrasında kayıplar karışan katil zanlısı şimdi emniyette polislere ifade veriyor.
Ankara'da 1992 yılından itibaren turizm işletmeciliği yapan ve Çınar Turizm’in sahiplerinden olan Pervil Çınar çalışma ofisinde silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü.
Çınar'ın Gaziosmanpaşa semtindeki ofisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonrası iş adamının katil zanlısı olduğu tespit edilen Hamit Y. (52), 19 Ocak'ta Altındağ ilçesi Gülveren Camisi önünde yakalandı.
Hamit Y, emniyetteki ifadesinde, Pervil Çınar'ın kendisine 10 bin lira borç verdiğini, borcunu ödeyemeyince kendisini iş yerine çağırdını söyledi.
Çınar'ın kendisine hakaret ettiğini öne süren zanlı, sinirlenerek silahını çektiğini, olayda hafif yaralanan Z.G'nin araya girerek kendisini engellemeye çalıştığını belirtti.
Z.G'nin ayaklarına ateş ettiği sırada seken mermilerin Pervil Çınar'a isabet ettiğini öne süren zanlı, öldürme amacının bulunmadığını savundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hamit Y, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.
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