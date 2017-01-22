Facebook Twitter Rss

Pervil Çınar'ı öldüren katil zanlısı yakalandı

Pervil Çınar'ı öldüren katil zanlısı yakalandı.17354
  • Giriş : 22.01.2017 / 14:41:00

Çınar Turizm'in sahibini öldüren katil zanlısı, polislerin yoğun incelemeleri sonucunda tespit edilerek yakalandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Çınar Turizm'in sahibi olan Pervil Çınar'ı öldüren ve sonrasında kayıplar karışan katil zanlısı şimdi emniyette polislere ifade veriyor.

Ankara'da 1992 yılından itibaren turizm işletmeciliği yapan ve Çınar Turizm’in sahiplerinden olan Pervil Çınar çalışma ofisinde silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü.

Çınar'ın Gaziosmanpaşa semtindeki ofisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonrası iş adamının katil zanlısı olduğu tespit edilen Hamit Y. (52), 19 Ocak'ta Altındağ ilçesi Gülveren Camisi önünde yakalandı.

Hamit Y, emniyetteki ifadesinde, Pervil Çınar'ın kendisine 10 bin lira borç verdiğini, borcunu ödeyemeyince kendisini iş yerine çağırdını söyledi.

Çınar'ın kendisine hakaret ettiğini öne süren zanlı, sinirlenerek silahını çektiğini, olayda hafif yaralanan Z.G'nin araya girerek kendisini engellemeye çalıştığını belirtti.

Z.G'nin ayaklarına ateş ettiği sırada seken mermilerin Pervil Çınar'a isabet ettiğini öne süren zanlı, öldürme amacının bulunmadığını savundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hamit Y, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

Liseli kız tecavüz sonucunda hamile kalmış!

Fethullah Gülen ilkokulu 17 yaşında bitirmiş!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Şırnak'ta patlama: 2 çocuk yaralandı

Şırnak'ta patlama: 2 çocuk yaralandı

Terör örgütü PKK'nın hain tuzağını oyuncak zanneden çocuklar yaralandı.

HDP'li vekil Irmak'a 4 yıl hapis cezası

HDP'li vekil Irmak'a 4 yıl hapis cezası

HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

 

Fethullah Gülen ilkokulu 17 yaşında bitirmiş!

Fethullah Gülen ilkokulu 17 yaşında bitirmiş!

FETÖ lideri Fethullah Gülen ile ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı.

Liseli kız tecavüz sonucunda hamile kalmış!

Liseli kız tecavüz sonucunda hamile kalmış!

Liseli kız hukuk mücadelesi verdi ve tecavüz sonucunda hamile kaldığını ispat etti.

 

Teröristi yakalayana 300 bin TL!

Teröristi yakalayana 300 bin TL!

AK Parti İl Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğü binalarına yapılan saldırı ile ilgili gelişme kaydedildi

Topkapı Sarayı denize kayıyor

Topkapı Sarayı denize kayıyor

Topkapı Sarayı zemininde kayma meydana geldi. Saray günden güne denize doğru kayıyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya