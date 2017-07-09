Pervin Buldan kaza geçirdi, ameliyata alındı
HDP'li milletvekili Buldan, makam aracı ile Trafik Kazası yaptı. Buldan, kazadan yaralı kurtuldu.
HDP Iğdır Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Ankara'da Trafik Kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan Buldan'ın kolunun kırıldığı ve ameliyata alınacağı öğrenildi.
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