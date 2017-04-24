Peygambere sevgilerini anlattılar
Esenler Belediyesi Cahit Zarifoğlu Bilgi ve Hikmet Evi'nde Kutlu Doğum Haftası kapsamında "Selam Sana Ey Nebi" adlı bir program gerçekleştirildi. Bilgi evi öğrencilerinin hazırladıkları program, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Cahit Zarifoğlu Bilgi Evi Müdürü Ahmet Demiralp'in günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmanın ardından öğrencilere anlatılan Hz. Muhammed (s.a.v)'e dair bilgilendirici kıssalar ile gönüllere Peygamber sevgisi nakşedildi.
HEPSİ RESULULLAH AŞKINA
Programda Bilgi Evi Korosu seslendirdikleri ilahilerle gönüllere dokundu. Peygamber Efendimize yazılan 'Aşkına' adlı şiirin okunmasının ardından öğrencilerin semazen gösterisi ve ney dinletisi velilerden büyük alkış aldı. Gençlere namazın doğru şekilde nasıl kılınacağının anlatıldığı tiyatral gösteri ile devam eden programda öğrenciler Peygamber Efendimizin hadislerini ezbere okudular. Minik yürekler son olarak Resulullah'ın Veda Hutbesi'ni okuduktan sonra şehadet parmaklarını gökyüzüne kaldırarak, "Şahit Ol Ya Rab" sözleriyle programı sonlandırdılar.
Evlatlarını sahnede izlemenin verdiği mutlulukla veliler de zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Minik öğrencilerin gösterileri izleyenlerden tam not aldı.
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