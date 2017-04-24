Facebook Twitter Rss

Peygambere sevgilerini anlattılar

Peygambere sevgilerini anlattılar.13436
  • Giriş : 24.04.2017 / 11:47:00

Kutlu Doğum Haftası kapsamında Cahit Zarifoğlu Bilgi ve Hikmet Evi öğrencileri, Resulullah'a sevgilerini "Selam Sana Ey Nebi" adlı programda sahnede anlattılar.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Esenler Belediyesi Cahit Zarifoğlu Bilgi ve Hikmet Evi'nde Kutlu Doğum Haftası kapsamında "Selam Sana Ey Nebi" adlı bir program gerçekleştirildi. Bilgi evi öğrencilerinin hazırladıkları program, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Cahit Zarifoğlu Bilgi Evi Müdürü Ahmet Demiralp'in günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmanın ardından öğrencilere anlatılan Hz. Muhammed (s.a.v)'e dair bilgilendirici kıssalar ile gönüllere Peygamber sevgisi nakşedildi.

HEPSİ RESULULLAH AŞKINA

Programda Bilgi Evi Korosu seslendirdikleri ilahilerle gönüllere dokundu. Peygamber Efendimize yazılan 'Aşkına' adlı şiirin okunmasının ardından öğrencilerin semazen gösterisi ve ney dinletisi velilerden büyük alkış aldı. Gençlere namazın doğru şekilde nasıl kılınacağının anlatıldığı tiyatral gösteri ile devam eden programda öğrenciler Peygamber Efendimizin hadislerini ezbere okudular. Minik yürekler son olarak Resulullah'ın Veda Hutbesi'ni okuduktan sonra şehadet parmaklarını gökyüzüne kaldırarak, "Şahit Ol Ya Rab" sözleriyle programı sonlandırdılar.

Evlatlarını sahnede izlemenin verdiği mutlulukla veliler de zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Minik öğrencilerin gösterileri izleyenlerden tam not aldı.

Derya Bozovalı'nın mumu yatsıya kadar yandı

Çok büyük bir Kemal Sunal hayranıyım

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Midilli açıkların tekne battı: 5 kişi öldü!

Midilli açıkların tekne battı: 5 kişi öldü!

Midilli açıklarında batan teknede bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı

Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı

Cumhurbaşkanı'na hakaretten ettiği iddia edilen E.T. tutuklandı.

 

Adana'da korkunç kaza: 1'i ağır 13 yaralı

Adana'da korkunç kaza: 1'i ağır 13 yaralı

Adana'da meydana gelen kazada 1'i ağır olmak üzere 13 kişi yaralandı.

Atama kararlar Resmi Gazete'de!

Atama kararlar Resmi Gazete'de!

Bakanlıklara yapılan atama kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

 

Bakanlıktan köprüye zam açıklaması!

Bakanlıktan köprüye zam açıklaması!

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile ilgili bakanlıktan açıklama geldi.

Mersin'de fırtına: 1 ölü

Mersin'de fırtına: 1 ölü

Mersin'de çıkan fırtına nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya