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PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Kocaman'a ceza

PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Kocaman'a ceza.16831
  • Giriş : 22.03.2018 / 16:56:00

PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'a ceza geldiği bldirildi.

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Beşik Modelleri

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray derbisi sonrası yaptıkları açıklamalar nedeniyle Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve teknik adam Aykut Kocaman'a ihtar cezası verdi.

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