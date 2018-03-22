PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Kocaman'a ceza
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray derbisi sonrası yaptıkları açıklamalar nedeniyle Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve teknik adam Aykut Kocaman'a ihtar cezası verdi.
DİĞER HABERLER
Erdoğan, özel sporcuları kabul etti!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel sporcuları kabul etti.
Galatasaray'da hareketlilik! 6 günde 3 maç
Galalatasaray, zor bir haftaya başlıyor. Sarı-kırmızılılar 6 günde 3 maç yapacak.
Volkan Demirel, F.Bahçeli yöneticiyle kapıştı
Ünlü file bekçisi Volkan Demirel, F.Bahçeli yöneticiyle kapıştı.
G.Saraylı Muslera gelen teklifleri açıkladı
Galatasaraylı kaleci Muslera, kendisine gelen tekliflerle ilgili açıklama yaptı.
Umut Bozok neden Milli Takım'a çağrılmadı
Golcü futbolcu Umut Bozok'un Milli Takım'dan davet almaması, futbol otoriteleri tarafından şaşkınlık