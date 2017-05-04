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PFDK'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ceza

PFDK'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ceza.16831
  • Giriş : 04.05.2017 / 16:08:00

Prpfesyoneş Futbol Disiplin Kurulu'ndan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ceza geldi.

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Prpfesyoneş Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş-Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçlarında yaşananları affetmesi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 15 bin TL para cezası verdi.
   
Alınan PFDK kararları şu şekilde;

1-     FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 30.04.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, yeşil zeminin statüye aykırı sulanmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2-     GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 28.04.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - KARDEMİR KARABÜKSPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3-     MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK’nin, 30.04.2017 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK -  BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta MARATON ÜST D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4-     BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 30.04.2017 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK -  BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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