PFDK'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ceza
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe ve Beşiktaş'a para cezası verdi.
PFDK kararları, Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden açıklandı. Fenerbahçe’ye deplasmanda oynanan Atiker Konyaspor mücadelesinde kötü tezahürattan dolayı 140 bin TL para cezası verilirken, Beşiktaş ise Sivasspor mücadelesinde taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle 15 bin TL cezası aldı. Öte yandan Kardemir Karabüksporlu oyuncu Skulasson’un Trabzonspor karşılaşmasında hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle 3 maç men cezası verildi.
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