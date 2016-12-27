PFDK'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ceza
Takımlara ceza yağdı. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a para cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan yazılı açıklama ile kulüplere verilen cezalar tek tek bildirildi.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 27.12.2016 tarih ve 40 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.
1- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 22.12.2016 tarihinde oynanan MENEMEN BELEDİYE SPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
2- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 20.12.2016 tarihinde oynanan BOLUSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
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