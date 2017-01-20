PFDK'dan Fenerbahçe'ye ek ceza geliyor!
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Taner Aybar'ın kendi akreditasyon kartını Ali Yıldırım'a vermesinden dolayı tekrar cezaya çarptırılabilir.
Fenerbahçe Kulüp görevlisi Taner Aybar, perşembe günü toplanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılmıştı.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile yönetici Ali Yıldırım ise, sırasıyla 6 ay 15 gün ve 6 ay hak mahrumiyeti cezaları ile birlikte toplam 316 bin lira para cezası almışlardı. İki isme de hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareket ve hakem soyunma odası koridorlarında tehdit eylemi ve sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı ötürü ceza verildiği açıklandı..
Ali Yıldırım'a ise Aziz Yıldırım'a verilen cezaya ek olarak "akredite olmadığı halde hakem soyunma odası koridorunda yer alması" nedeniyle ceza verildi.
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