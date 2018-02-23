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PFDK'dan Galatasaray'a sosyal medya cezası

PFDK'dan Galatasaray'a sosyal medya cezası.19338
  • Giriş : 23.02.2018 / 08:50:00

Disiplin Kurulu'ndan Galatasaray'a sosyal medya cezası geldi.

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Beşik Modelleri

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, cezayı kesti. Galatasaray'ın sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafa ceza geldiği açıklandı.   

Sarı-Kırmızılıların Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Galatasaray sosyal medya ekibi tarafından yapılan paylaşımda Halis Özkahya'nın fotoğrafı kullanılmıştı.

Yapılan açıklama şöyle;

6- GALATASARAY A.Ş.'nin, 18.02.2018 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında kulüp sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

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