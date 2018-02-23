PFDK'dan Galatasaray'a sosyal medya cezası
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, cezayı kesti. Galatasaray'ın sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafa ceza geldiği açıklandı.
Sarı-Kırmızılıların Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Galatasaray sosyal medya ekibi tarafından yapılan paylaşımda Halis Özkahya'nın fotoğrafı kullanılmıştı.
Yapılan açıklama şöyle;
6- GALATASARAY A.Ş.'nin, 18.02.2018 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında kulüp sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
ŞAMPİY10
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