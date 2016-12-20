PFDK'dan TFF yöneticisine 42 aylık ceza
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, TFF yöneticisi Yaşar Aşçıoğlu'na 42 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.
PFDK'nın bugün yaptığı toplantıda aldığı kararlar şöyle:
1- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 15.12.2016 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarınca ideolojik propaganda yapılması nedeniyle FDT'nin 42/2. Maddesi uyarınca 40.000. PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
2- TFF Yönetim Kurulu üyesi YAŞAR AŞÇIOĞLU'nun, sosyal medya üzerinden sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 18 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
3- TFF Yönetim Kurulu üyesi YAŞAR AŞÇIOĞLU'nun yazılı basında sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 24 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verildi.
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