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PFDK'dan TFF yöneticisine 42 aylık ceza

PFDK'dan TFF yöneticisine 42 aylık ceza.16831
  • Giriş : 20.12.2016 / 17:50:00

TFF, Yaşar Aşçıoğlu'na 42 ay hak mahrumiyeti cezası verildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, TFF yöneticisi Yaşar Aşçıoğlu'na 42 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

PFDK'nın bugün yaptığı toplantıda aldığı kararlar şöyle:

1-     AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 15.12.2016 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarınca ideolojik propaganda yapılması nedeniyle FDT'nin 42/2. Maddesi uyarınca 40.000. PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2-     TFF Yönetim Kurulu üyesi YAŞAR AŞÇIOĞLU'nun, sosyal medya üzerinden sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 18 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

3-     TFF Yönetim Kurulu üyesi YAŞAR AŞÇIOĞLU'nun yazılı basında sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 24 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verildi.

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